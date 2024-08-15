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Döviz rezervleri düştü: Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

Döviz rezervleri düştü: Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

Etiketler dolar altın rezerv Merkez Bankası
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