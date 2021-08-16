Dövizde düşüş sürüyor: Dolar kritik seviyenin altını gördü

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19'da sabit tutma kararının ardından gerileyen dolar 8.48 seviyesinde işlem görüyor. İşte döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum...

Geçen hafta, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında azaltıma gitme konusunda aceleci davranmayacağı beklentilerini desteklemesi doların diğer ülke para birimleri karşısında gerilemesini beraberinde getirdi.

Buna ek olarak yurt içinde açıklanan pozitif veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizinde değişikliğe gitmemesi de Türk lirasının dolar karşısında güçlenmesini destekledi.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Haftanın ilk işlem gününde dolar 8.48 TL'den, euro 10.02 TL'den, sterlin 11.75 TL'den işlem görüyor.

Geçen pazartesi 8.66'ya kadar yükselen dolar/TL cuma 8.52'ye gerilemişti.

Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin gündemin odağında bulunduğunu belirterek, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile çarşamba günü Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına yönelik tutanakların döviz piyasalarının yönü açısından belirleyici olabileceğini bildirdi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,42 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.775 dolar olan altında, gram altın 479/483, çeyrek altın 777/794 Cumhuriyet altını ise 3.200/3.234 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise yükseliş trendi devam ediyor. Bitcoin 47 bin 237 dolardan, Ethereum ise 3 bin 276 dolardan fiyatlanıyor.