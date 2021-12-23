Düğmeye basıldı! İndirim yapmayanlar denetimleri başlıyor

Döviz kurundaki artışla zamlanan fiyatların, döviz kurundaki düşüşle geri çekilmemesi üzerine Bakanlık harekete geçti.

Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası gözler marketler başta olmak üzere fiyat etiketlerine çevrilmişti.

Dövizdeki yükseliş nedeniyle fiyat artıranlardan indirim beklenirken, konu hakkında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bir açıklama geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.