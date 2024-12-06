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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolar geliyor

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolar geliyor
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Dünya Bankası, Sivas'ın Divriği ilçesi ile Kars arasındaki 660 kilometrelik hat, tamamen elektrikli ve modern bir demir yolu hattı için 660 milyon dolarlık finansman desteğine onay verdi.

Dünya Bankası, Türkiye'nin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacak bir projeye onay verdi. Sivas'ın Divriği ilçesi ile Kars arasındaki 660 kilometrelik hat, tamamen elektrikli ve modern bir demir yolu hattına dönüştürülecek. Bu devasa proje için Dünya Bankası tarafından 660 milyon dolarlık finansman sağlandı.

Proje kapsamında, dizel motorlu trenler yerine Sivas'ın Divriği ilçesi ile Kars arasındaki bağlantının 660 kilometrelik tamamen elektrikli ve modern bir demir yolu hattıyla genişletileceği belirtilen açıklamada, 4 ili kapsayacak projeyle demir yolu güzergahında yaşayan yaklaşık 600 bin kişinin refahının sağlanacağına, aynı zamanda bunun yerel firmalara ve tarım işletmelerine önemli bir destek olacağına işaret edildi.

Açıklamada, proje tamamlandığında demir yolunun yük taşıma kapasitesinin, yıllık yaklaşık 750 bin tondan 20 milyon tona çıkacağı kaydedildi. Bankanın açıklamasında ekonomik refah açısından ulusal ortalamaların gerisinde kalan Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinde önemli sosyoekonomik faydalar sağlamasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu illerin aşırı hava olaylarına da oldukça fazla maruz kaldığı, dolayısıyla taşkın, heyelan ve orman yangınları gibi olayların etkilerine dayanabilecek dirençli bir altyapıya olan ihtiyacın ön plana çıktığı kaydedildi.

 

Etiketler elektrikli demiryolu demiryolu projesi alt yapı ulaşım altyapı finansman dünya bankası
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