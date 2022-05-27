Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye kredi

Dünya Bankası, koronavirüs salgını ile mücadeleyi desteklemek için Türkiye’ye 500 milyon dolar tutarında kredi verdi.

Dünya Bankası’nın Türkiye Acil Durum Kovid-19 Projesi için ek finansmanın dün onaylandığı bildirildi.

Banka, Kovid-19 salgını ile mücadeleyi desteklemek ve ilerideki aşı alım maliyetlerini hafifletmek için Türkiye’ye 500 milyon dolar tutarında, 5 yılı geri ödemesiz 10,5 yıl vadeli ek finansman verilmesini onayladı.

''AŞI MALİYETİNİ KARŞILAMAYA YARDIMCI OLACAKTIR''

Yayımlanan bültende, ''Ek finansman, Türkiye’de güvenli ve etkili COVID-19 aşılarına erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini yükseltmekte ve pandemiye karşı daha geniş bir sağlık müdahalesinin bir parçasını oluşturmaktadır… Proje, mevcut ve gelecekteki aşı alımlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olacaktır” denildi.

DAHA ÖNCE DE 100 MİLYON DOLAR KREDİ VERMİŞTİ

Dünya Bankası daha önce aynı proje için Türkiye’ye 100 milyon dolar kredi vermişti.