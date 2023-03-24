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Dünya devi iflasın eşiğinde! Alarm çanları Toshiba içi çalıyor

Dünya devi iflasın eşiğinde! Alarm çanları Toshiba içi çalıyor
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Japonya merkezli teknoloji devi Toshiba, son zamanlarda iflasın eşiğinde sürükleniyor.

Zor durumdaki Japon elektronik devi Toshiba aktarılanlara göre, JIP’ın 15 milyar dolarlık teklifini kabul etmiş durumda.

2015'ten bu yana, bellek yongası üreticisi Kioxia Holdings'in de yüzde 40,6'sını elinde tutarak genişleyen bir holding olan Toshiba, muhasebe skandallının ardından ağır finansal kayıplarla karşılaşmıştı. Bir süredir bu kayıpların sonuçlarıyla yüzleşen Toshiba yönetim kurulu, bir süre önce Japon özel sermaye fonu Japan Industrial Partners’ın (JIP) 15,2 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

İFLASIN EŞİĞİNE SÜRÜKLENDİ

Perşembe günkü piyasa kapanışında 1,8 milyar Yen (14 milyar $) değerinde olan 147 yıllık holding, aralarında finansal hizmetler grubu Orix, Chubu Electric Power ve çip üreticisi Rohm'un da bulunduğu 20 şirketten oluşan bir konsorsiyuma liderlik eden Japan Industrial Partners tarafından satın alınacak. Hatırlanacağı üzere 2017 yılında ABD’deki nükleer santral işinin başarısızlığı Toshiba’yı iflasın eşiğine sürükleyerek skandallar zincirine bir düğüm daha eklemişti.

Son altı yıldır Toshiba'nın en büyük hissedarı, Japon yöneticiler tarafından yönetilen Singapur merkezli gizli bir fon olan Effissimo Capital Management oldu ve Toshiba üzerinde ağır baskı uyguladı. Toshiba ise geçtiğimiz ilkbahardan itibaren satın alım tekliflerini talep etmeye başlamıştı. Ancak sadece JIP gerçekçi bir teklif verdi ve başka hiçbir fon, şirketi devralmak için bağlayıcı bir teklif sunmadı.

Toshiba, geçtiğimiz Şubat ayından son çeyrek verilerini açıklamış ve üç aylık faaliyet kârı neredeyse yüzde 90 düştüğünü duyurmuştu. Öte yandan henüz satın alım kesinleşmiş değil. Toshiba’nın yaklaşık dörtte birine sahip olduğu tahmin edilen aktivist fonların şartlardan memnun olup olmayacağı henüz belli değil zira yapılan teklif esasında düşük bir seviyede. Her şeye rağmen uzmanlar belirsizliğin bitecek olmasından umutlu.

Etiketler Toshiba teknoloji devi iflas japon japonya
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