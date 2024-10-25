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Dünya devi Walmart Türkiye'ye geliyor

Dünya devi Walmart Türkiye'ye geliyor
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ABD merkezli perakende devi Walmart, Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.

ABD merkezli perakende satış mağazası Walmart, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Meksika'dan Çin'e kadar dünya çapında binlerce şubesi bulunan Walmart, Türkiye'de ofis açacağını duyurdu. Dev marka, mobilyadan dondurulmuş gıdaya birçok ürünü Türkiye'den tedarik etmeyi planlıyor.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirterek, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar" dedi.

YATIRIMCILAR İSTANBUL'DA BULUŞTU

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik işbirliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.

Turnaoğlu, yaptığı değerlendirmede bölgede 12 ülkenin Amerikan Şirketler Derneği olarak bir araya geldiklerini, bunun aslında Türkiye'nin Avrasya için bölgesel merkez olduğunu gösterdiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE ALIMLAR BAŞLIYOR

ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu Amerikan şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını kaydeden Turnaoğlu, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.

Etiketler abd walmart türkiye Yatırım
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