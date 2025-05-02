  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dünya devi yeni Dolar/TL kuru tahminini açıkladı

Dünya devi yeni Dolar/TL kuru tahminini açıkladı

Dünya devi yeni Dolar/TL kuru tahminini açıkladı
Güncelleme:

Türkiye için 2025-2028 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, faiz ve döviz kuru tahminlerini güncelleyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'de enflasyonun 2025 yılında yüzde 33 seviyelerinde olacağını, dolar kurunun 43 TL, politika faizinin ise yüzde 38 olacağını öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, ABD yönetiminin politika kararlarının küresel ekonomiler, tedarik zincirleri ve kredi koşulları üzerindeki belirsiz etkilerine dikkat çekerek, birçok ülke için makroekonomik tahminlerini güncelledi.

Türkiye için 2025-2028 dönemine dair öngörüleri de açıklayan S&P, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,3 ve 2028'de yüzde 3,2 büyümesini bekliyor. Ayrıca, enflasyon oranlarının ise sırasıyla yüzde 33, yüzde 18,3, yüzde 14,2 ve yüzde 12,7 olacağını tahmin etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, işsizlik oranlarının 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sırasıyla yüzde 10,2, 10,0, 9,8 ve 9,7 olacağını belirtirken, dolar/TL'nin aynı yıllarda sırasıyla 43, 48, 52 ve 55 seviyelerine ulaşacağını öngördü.

S&P, Türkiye için yıl sonu politika faiz tahminlerini ise 38, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı.

text-ad
Etiketler dolar kuru tahmini dolar dolar/tl dolar/tl tahmini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Düğünün davetsiz misafiri, yüzsüz hırsız kamerada! Düğünün davetsiz misafiri, yüzsüz hırsız kamerada! Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! 19 Mart'tan bu yana yazmıyordu... Usta kalem Hürriyet ile yollarını ayırdı 19 Mart'tan bu yana yazmıyordu... Usta kalem Hürriyet ile yollarını ayırdı Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararını kaldırdı Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararını kaldırdı Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı, Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı,
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın final nedenini açıkladı Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın final nedenini açıkladı İstanbul'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Baskın yapılan evden çıkanları görünce inanamayacaksınız! Baskın yapılan evden çıkanları görünce inanamayacaksınız! UEFA Avrupa Ligi gecesinde 15 gollü müthiş gece! UEFA Avrupa Ligi gecesinde 15 gollü müthiş gece! Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... CHP otobüsünün şoförüne önce gözaltı ardından da ev hapsi cezası! CHP otobüsünün şoförüne önce gözaltı ardından da ev hapsi cezası! İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı