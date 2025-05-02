Dünya devi yeni Dolar/TL kuru tahminini açıkladı

Türkiye için 2025-2028 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, faiz ve döviz kuru tahminlerini güncelleyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'de enflasyonun 2025 yılında yüzde 33 seviyelerinde olacağını, dolar kurunun 43 TL, politika faizinin ise yüzde 38 olacağını öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, ABD yönetiminin politika kararlarının küresel ekonomiler, tedarik zincirleri ve kredi koşulları üzerindeki belirsiz etkilerine dikkat çekerek, birçok ülke için makroekonomik tahminlerini güncelledi.

Türkiye için 2025-2028 dönemine dair öngörüleri de açıklayan S&P, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,3 ve 2028'de yüzde 3,2 büyümesini bekliyor. Ayrıca, enflasyon oranlarının ise sırasıyla yüzde 33, yüzde 18,3, yüzde 14,2 ve yüzde 12,7 olacağını tahmin etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, işsizlik oranlarının 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sırasıyla yüzde 10,2, 10,0, 9,8 ve 9,7 olacağını belirtirken, dolar/TL'nin aynı yıllarda sırasıyla 43, 48, 52 ve 55 seviyelerine ulaşacağını öngördü.

S&P, Türkiye için yıl sonu politika faiz tahminlerini ise 38, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı.