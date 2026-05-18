Dünya perakende devinde rekor işten çıkarma, gerekçesi maliyetler ve düşen talep...

Küresel perakende devi IKEA'nın franchise operasyonlarını yürüten Inter IKEA, tüketici talebindeki düşüş ve artan maliyetler nedeniyle 850 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. CEO Henrik Elm, artan enerji fiyatlarının ve jeopolitik krizlerin hane halkı bütçelerini daralttığını belirterek, şirketin maliyetleri düşürmek zorunda kaldığını vurguladı.

Küresel perakende sektöründe artan maliyet baskıları ve değişen tüketici alışkanlıkları, dünyanın en büyük mobilya markalarından IKEA'yı da derinden etkiledi. Haber3.com ekonomi masasının edindiği bilgilere göre; markanın küresel franchise yapısını yöneten Inter IKEA, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla hazırlanan yeni program kapsamında 850 kişinin işine son verileceğini resmen duyurdu.

Krizin Merkezi İsveç: 300 Kişiyle Yollar Ayrılıyor

İşten çıkarma dalgasının en çok etkileyeceği bölgelerin başında markanın doğduğu topraklar geliyor. Yapılan açıklamaya göre, operasyonun 300 kişilik kısmı doğrudan İsveç'te, IKEA’nın kurulduğu ve ana merkezlerinden biri olan Älmhult kasabasında gerçekleşecek. Bu durum, şirketin sadece operasyonel değil, idari ve köklü merkezlerinde de ciddi bir kemer sıkma politikasına gittiğini gösteriyor.

CEO Henrik Elm'den 'Tüketici Güveni' Vurgusu

Yaşanan bu daralmanın arka planına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Inter IKEA Üst Yöneticisi Henrik Elm, artan maliyetlerin ve tüketici talebindeki sert düşüşün şirket üzerinde büyük bir baskı yarattığını ifade etti. Şirketin artık çok daha hızlı karar alma süreçlerine yöneldiğini vurgulayan Elm, "Maliyet yapısını kalıcı olarak düşürmeden, tüketiciye yansıyan fiyatları aşağı çekmemiz mümkün değil" sözleriyle sektördeki zorlu rekabet koşullarına dikkat çekti.

Enerji Fiyatları ve Savaş Ekonomisi

Mobilya Satışlarını Vurdu CEO Henrik Elm'in analizlerine göre, özellikle İran savaşının yarattığı jeopolitik gerilimler küresel çapta tüketici güvenindeki düşüşü hızlandırmış durumda. Artan enerji fiyatlarının doğrudan hane halkı bütçelerini vurduğunu belirten Elm, tüketicilerin artık daralan bütçeleriyle hayatta kalmaya çalıştığını; bu nedenle mobilya ve ev dekorasyonu gibi "zorunlu olmayan" harcamalardan hızla uzaklaştıklarını dile getirdi.