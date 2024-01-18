Dünya tahvil devinden Türkiye tahmini: ''Her şey planlandığı gibi giderse...''

Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Pimco, geçen yılın ikinci yarısı itibariyle TL tahvillerine yatırım yapmaya başladı. Kuruma göre Türkiye, 5 yıl içinde yatırım yapılabilir ülke statüsüne dönebilir.

Kaliforniya merkezli Pimco, yatırım yapılabilir kredi notunu geri kazanma yoluna girdiğini öngörerek Türkiye'nin tahvil piyasasına giriyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre şirket, Erdoğan'ın mayıs ayındaki genel seçimleri kazanmasının ardından ekonomi politikasında yaptığı ani değişikliğin de etkisiyle geçen yılın ikinci yarısından bu yana Türkiye'nin TL cinsinden borçlarını satın alıyor.

Şirketin gelişmekte olan piyasalar ekibinin başında bulunan Pramol Dhawan, "Faiz oranları önemli ölçüde arttı, maliye politikası sıkılaştı, politika yapıcılar sürdürülemez programları gevşetmeye devam ediyor, yerel halkı liraya geri yatırım yapmaya ve dolarından uzaklaşmaya teşvik ediyor, bu çabalar işe yarıyor" dedi.

Dhawan, fon şirketinin yerli Türk varlıkları konusunda "çok yapıcı" olduğunu da sözlerine ekledi.

YATIRIMDA İSTİKRAR VURGUSU YAPILDI

Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke statüsüne geri dönmesi, birçok ekonomistin ülkenin bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalacağı ya da sermaye kontrolleri uygulamak zorunda kalacağı risklerinden endişe ettiği seçim öncesine göre, dramatik bir dönüş anlamına gelecektir. Dhawan böyle bir not artırımının "her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki beş yıl içinde" gerçekleşebileceğini söyledi.

Türkiye, 2016 yılında yatırım yapılabilir ülke statüsünü kaybettiğinden şu anda B notuna sahip.