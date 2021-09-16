Dünyaca ünlü bankadan TL tahmini

Fransız Credit Agricole Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dördüncü çeyrekten itibaren kademeli bir faiz indirimine başlayabileceğini duyurdu.

Credit Agricole, Türk lirasının cazip faiz oranları ve sınırlı oynaklık ile diğer gelişen ülke para birimlerinden ayrıştığını ve “cesareti olanlar” için ilgi çekici carry trade fırsatları sunduğunu belirtti.

Türk lirasındaki yüzde 19 faiz oranının diğer yüksek faiz veren para birimleri Rus rublesi, Hint rupisi ve Meksika pesosuna kıyasla daha avantajlı olduğunu ve Türk lirasının düşük oynaklığından dolayı carry trade/volatilite oranı düşünüldüğünde cazip olduğunu belirtti.

Türk lirasının cesareti olanlar için ilgi çekici carry trade fırsatları sunduğunu belirten Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Sebastien Barbe, “Buradaki risk ise erkenden gelebilecek büyük bir faiz indirimi” dedi. Barbe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dördüncü çeyrekten itibaren kademeli bir faiz indirimine başlamasının temel senaryoları olduğunu söyledi.

Fed’in varlık alımı azaltımının Kasım ayından önce başlamayacağını düşündüklerini belirten analistler, birçok gelişen ülke merkez bankasının Fed’den önce para politikalarını sıkılaştırdıklarını belirtti.

Deutsche Bank da TL carry trade tavsiyesi vermişti

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, artan enflasyonun TCMB’nin faiz indirimi yapma ihtimalini azaltarak kısa vadede TL için pozitif olabileceğini ve bu pozitifliğin tamamen carry trade’den kaynaklandığının altını çizmişti.

“Daha önceki dönemlere baktığımızda artan enflasyon ekonomi için kötü olsa da faiz indirimi ihtimalini sınırladığı için kısa vadede TL için pozitif. TCMB faizleri indiremez, yabancı pozisyonları hafif, carry yüksek ve değerleme hala ucuz gözülüyor” diyen Wietoska, TL’nin yüksek carry trade fırsatından yararlanarak iyi bir yaz geçireceğini ama yılın geri kalanında zayıflamaya devam ederek 9,00 seviyesinin üzerine çıkabileceğini söylemişti.

Banka sonrasında Türk lirasının değer kazanmasıyla beraber zarar-kes seviyesine ulaştıklarını belirterek, Eylül ayı başında Türk lirasıyla ilgili tavsiyelerini geri çektiklerini söylemişti.