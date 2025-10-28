Dünyaca ünlü giyim markası Türkiye'den çekildi!

Dünya genelinde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla tanınan Oleg Cassini, Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Dünya genelinde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla büyük bir üne sahip olan Oleg Cassini, Türkiye operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu.

Marka, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Türk müşterilerine veda etti.

“BU YOLCULUĞUN BİR PARÇASI OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” denildi.

Marka, tüm sosyal medya hesapları üzerinden de benzer mesajlar paylaşarak takipçilerine veda etti. “Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz” notuyla yapılan paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Birçok kullanıcı, markaya teşekkür ve üzüntü dolu mesajlar gönderdi.

TÜRKİYE PAZARINDA GÜÇLÜ BİR YER EDİNMİŞTİ

Amerikalı tasarımcı Oleg Cassini’nin adını taşıyan marka; zarif çizgileri, modern tasarımları ve kaliteli kumaşlarıyla hem klasik hem çağdaş tarzı bir arada sunuyordu. Türkiye’de başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde mağazası bulunan Oleg Cassini, özellikle düğün sezonlarında satış rekorlarıyla öne çıkmıştı.

Marka; mağaza deneyimi, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı ve kampanyalarıyla da Türkiye pazarında kendine güçlü bir yer edinmişti.