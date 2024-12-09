Dünyaca ünlü otomobil firması iflas etti

Almanya'da faaliyet gösteren otomotiv ve bisiklet endüstrisi tedarikçisi WEBO GmbH sektörde yaşanan krizlerin ardından iflas başvurusunda bulundu.

Almanya’nın önde gelen tedarikçilerinden WEBO GmbH, otomotiv ve bisiklet endüstrisindeki krizlerin etkisiyle finansal darboğaza girdi. Ravensburg’daki mahkeme, şirketin iflas sürecini 29 Kasım’da resmen başlattı.

WEBO, iflas sürecine rağmen üretim faaliyetlerini sürdürüyor ve yeniden yapılandırma planı üzerinde çalışıyor.

Şirket yetkilileri, bu planın hem WEBO’nun faaliyetlerini devam ettirebilmesini hem de çalışanların bir kısmını koruyabilmesini sağlamayı amaçladığını belirtti.

WEBO, yeniden yapılandırma sürecinde müşteri ilişkilerini korumaya ve çalışanlarının bir kısmını istihdam etmeye devam edecek.