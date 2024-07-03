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Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden TL yorumu

Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden TL yorumu
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Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketi Vanguard, ''TL cinsinden tahvillerde iyi performans dönemi görüyoruz'' açıklamasını yaptı.

Yabancılar Türkiye'ye yönelik ilgisi devam ediyor. Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketi Vanguard'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, ''Şimdi TL pozisyonlarını tamamlayabilecek yerel tahvillerde iyi bir performans dönemi görüyoruz.'' diye konuştu.

Şirketin aktif gelişmekte olan piyasalar stratejisinden sorumlu portföy yöneticisi olan Eisinger, Türk varlıklarını uzun vade için takip etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Uzun vadeli yerel para cinsinden pozisyonları izlediklerini dile getiren Eisinger, "Şimdi TL pozisyonlarını tamamlayabilecek yerel tahvillerde iyi bir performans dönemi görüyoruz. Enflasyon artık zirveye ulaştı ve düşmeye başlamalı. Bu da özellikle 5 yıllık vade için tüm TL cinsi tahvil eğrisini etkileyecek." diye konuştu.

TL CİNSİ DEVLET TAHVİLLERİYLE YENİDEN İLGİLENMEYE KARAR VERMİŞTİ

Vanguard, bu yıl ocakta yaptığı açıklamada, TL cinsinden devlet tahvilleriyle yeniden ilgilenmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Deutsche Bank ekonomistlerinin de dün yayımlanan "Türkiye sabit getirisi: şimdi ya da asla" başlıklı araştırma notunda da Türkiye'nin marttaki faiz artışından bu yana Türk lirasının "açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi" olduğu ifade edilmişti.

Şu ana kadar kısa vadeli tahvillerin güçlü bir ralli yaptığı belirtilen notta, "Bunun sadece bir başlangıç olduğuna ve yerel tahvillerin halen son derece cazip giriş seviyeleri sunduğuna inanıyoruz." denilmişti.

Geçen hafta İsviçreli varlık yönetim şirketi Pictet Asset Management de Türk tahvillerine ve liraya yönelik yatırımcı desteğinin artmasıyla uzun vadeli lira tahvilleri almaya başladığını açıklamıştı.

AA

Etiketler varlık yönetim şirketi vanguard
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