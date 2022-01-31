Dünyanın en büyük varlık fonunun CEO'sundan kritik enflasyon uyarısı

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Nicolai Tangen, küresel ekonomilerde görülen yüksek enflasyonun kalıcı olması halinde, tahvil ve hisse getirilerinin bu durumdan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun yöneticisi Nicolai Tangen, kalıcı enflasyonun getirileri vuracağı konusunda uyardı. Norveç'in 1,3 trilyon dolarlık fonunu yöneten Tangen, Financial Times'a, enflasyon oranlarındaki yükselişin geçici mi yoksa kalıcı bir tehdit mi olduğu konusundaki tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tangen, enflasyondaki artışın küresel ekonomilerin kalıcı bir özelliği haline geldiğinde yatırımcıların yıllarca düşük getiri ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

"İKİSİNİ BİRDEN VURACAK"

Tüketici fiyat enflasyonu, dünyanın büyük ekonomilerinde, çok uzun süredir görülmeyen seviyelerde seyrediyor. Enflasyonun yüzde 7 seviyesine ulaştığı ABD'de ise bu oran 40 yılın zirvesi. Tangen, dünyanın hem yüksek talep hem de tedarik zincirlerinde devam eden kesintiler yaşadığı bir ortamda enflasyonun genel olarak beklenenden daha güçlü olabileceğini düşündüğünü söylerken, "Giderek daha fazla yerde bunu görüyoruz. Ikea'nın fiyatları yüzde 9 artırdığını gördünüz, gıda fiyatlarının yükseldiğini, çok yüksek navlun oranlarının, kamyon taşımacılığı oranlarının, metallerin, emtiaların, enerjinin, gazdaki yükselişin devam ettiğini gördünüz." ifadelerini kullandı.

Tangen bu durumun tahvil ve Hisse getirilerini aynı anda olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunurken, "Önümüzdeki birkaç yıl boyunca ikisini birden vuracak" dedi.

177 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Norveç Varlık Fonu’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, 2021'de fonun yatırım getirisinin yüzde 14,5 olduğu ile yaklaşık olarak 177 milyar dolara denk geldiği belirtilmişti.