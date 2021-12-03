Dünyanın en pahalı 10 şehri açıklandı

2021 yılı dünya yaşam maliyeti endeksi belli olurken, dünyanın en pahalı şehri ilk kez İsrail’den Tel Aviv oldu. Tel Aviv'i Paris ve Singapur takip etti.

Ajans Press’in, Economist Intelligence Unit (EIU) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehri ilk kez İsrail’in Tel Aviv şehri oldu.

Listede Avrupa ve Asya şehirleri hakimiyeti sürerken 173 şehrin baz alındığı görüldü. Böylelikle ikinci sırada Paris (Fransa), üçüncü sırada Singapur, dördüncü sırada Zürih (İsviçre), beşinci sırada ise Hong Kong’un yer aldığı gözlendi.

İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise sırasıyla New York (ABD), Cenevre (İsviçre), Kopenhag (Danimarka), Los Angeles (ABD), Osaka (Japonya) oldu.

Daha önceki yıllarda farklı araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalara bakıldığında da genellikle en pahalı olma özelliğini İsviçre’nin taşıdığı gözlendi.

Kuzey Amerika ve Çin şehirleri nispeten orta fiyatlı olmaya devam ederken, en ucuz şehirler çoğunlukla Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın fakir bölgeleri olarak kayıtlara geçti.

DHA