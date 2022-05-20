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Dünyanın korktuğu senaryo gerçek oluyor: 10 haftalık stok kaldı

Dünyanın korktuğu senaryo gerçek oluyor: 10 haftalık stok kaldı

Küresel gıda krizi endişeleri artarken, dünyanın 10 haftalık tüketime yetecek kadar buğday stokunun kaldığı iddia edildi.

Daha önce yaklaşan gıda kriziyle ilgili birçok kez uyarıda bulunan Tarım analiz firması Gro Intelligence'a göre, rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta yetecek kadar buğday kaldı.

Bu rakamın 2008 finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

Uzun süredir yaklaşan gıda kriziyle ilgili uyarılarda bulunan firma, büyüyen açlık tehdidi karşısında acilen önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Hindistan, geçen hafta alınan ihracatın yasağı sonrası limanlarında beklemede kalan 1,8 milyon tonluk buğdayın sevk edilmesine izin vermeyi planlıyor.

The Economist'ten korkutan kehanetThe Economist'ten korkutan kehanetEkonomi

 

Etiketler buğday stoku küresel gıda krizi
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