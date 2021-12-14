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Düşüş sürüyor: Bitcoin son iki ayın en düşük seviyelerinde!

Düşüş sürüyor: Bitcoin son iki ayın en düşük seviyelerinde!

Bitcoin 10 Kasım’da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan art arda 5 haftadır düşüş kaydetti.

Geçtiğimiz ay 69 bin dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin bugün 46 bin Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin liderliğinde başlayan düşüş dalgası Bitcoin tarihi zirvesinden uzaklaştırdı. Bitcoin'i düşüş listesinde Ethereum takip ediyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Bitcoin’deki düşüşte FED'in faiz toplantısından çıkacak kararlar ve ABD borsalarındaki düşüşün etkili olduğu öne sürülüyor. FED'in yarın yapacağı faiz açıklaması ile birlikte piyasalar yön belirleyecek. FED'in 39 yılın zirvesine çıkan enflasyonu düşürmek için faiz artırım hamlesini erkene çekmesi ve varlık alım azaltımını daha da yükseltmesi bekleniyor. FED'in faiz artırması halinde dolara yönelim artacakken diğer varlıklarda düşüş olması öngörülüyor.

Etiketler bitcoin düşüş
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