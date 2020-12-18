E-ticarette gelirler yüzde 130 arttı!

2019 yılı ile kıyasladığımızda; bu yılki indirim haftası ile e-ticaret sitelerinde artan %48.54’’lük dönüşüm oranı, %130.57 artan gelir ve ortalama sepet tutarında %11.10’luk bir artış olması ne anlama geliyor?

Türkiye’de Kasım indirimlerinin aya ve haftaya yayılması nedeniyle tüketicinin hangi günde en avantajlı fiyata alışveriş yapabileceği konusunda soru işaretleri var. Rekabetin fazlalığından dolayı artan reklam iletişimleri ile tüketici algı yönetimine maruz kaldığı endişesine kapılıyor. Bu nedenle pazaryerleri; alıcıları beğendikleri ürünü önceden sepete atmaya teşvik ederek, indirim günleri geldiğinde, fiyatın gerçekten ne kadar düştüğünü takip edebilmesini sağlıyor.

Pazar yerlerinde oyunlaştırma

Herhangi bir e-ticaret sitesine kıyasla pazaryerleri sayfalarında geçirilen sürenin çok daha uzun olmasının nedeni ne olabilir? Pazaryeri web sitelerindeki oyunlaştırma olgusunu inceleyelim. Kısaca oyunlaştırmanın amacı; internet alışverişi sitelerinin belirli butik, kampanya ve teklif oluşturmasıyla sitede geçirilen süreyi artırmaya yönelik bir strateji. 2019’dan 2020’ye e-ticaret sitelerindeki sayfa görüntülenme oranları %41.72’lik bir artış gösterirken, sayfa görüntülenme sürelerinin %1.49’luk bir azalma göstermesi; siteye daha çok trafik çekildiğinin fakat tüketicilerin sayfalarda daha az vakit geçirdiğinin bir göstergesi. Bu durumla baş etmek isteyen e-ticaret siteleri, kendi oyunlaştırma stratejilerini geliştirerek “Günün Fırsatı” gibi iletişimlerle tüketicileri günden güne etkileşimde tutmayı hedeflediler.

Sepet Tutarındaki Artış

2019 yılından, 2020 yılına ortalama sepet tutarlarında %11,10’luk bir artış gözlemliyoruz. Ülkemizdeki kur hareketliliği nedeniyle sepetlere eklenen ürünlerin değerinin geçen seneye oranla belli bir artış gösterdiği de söyleyebiliriz. Yaşanan pandemi süreci ile internet alışverişinin hayatımızdaki yerini genişlettiğini de aşikar! İnternet alışverişi alışkanlığımızın artmasıyla bu tip dönemsel/özel günler kampanyalarına ilginin geçen seneye oranla artması da incelenmeye değer.

Mobil Cihaz Kullanımı

Markaların sektörü ve sektörüne göre yapılan persona ve davranış analizleri sayesinde belli ürünleri satın alma potansiyeli en yüksek olan kullanıcılara ulaşarak ciddi bir ROAS (Reklam Harcamalarından Gelen Kazanç) artışı gözlemleyebiliyoruz. Mobil mecradan gelen işlem sayısının totalde yapılan işlemlerin %67’sini oluşturduğunu görebiliyoruz**. Mobil cihazların yoğun kullanımı, hedefleme yapılırken mobil cihaz hedeflemesinin de yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor.