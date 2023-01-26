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EBRD 2022 yılında en çok yatırımı Türkiye'ye yaptı

EBRD 2022 yılında en çok yatırımı Türkiye'ye yaptı
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2022'de yıllık bazda en fazla yatırımı 1,63 milyar euro ile Türkiye'ye yaptı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2022 yılında faaliyet gösterdiği ülkeler içinde en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı.

EBRD, 2022 yılında Türkiye'ye 1,63 milyar euro yatırım gerçekleştirdi. Banka'nın bugüne kadar Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım 17 milyar euroya ulaştı ve yatırımın yüzde 85'i özel sektöre gerçekleştirildi.

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2022 yılında Türkiye'ye yapılan yatırımın yarısı Banka'nın Yeşil Ekonomi Dönüşümü çerçevesinde gerçekleştirildi ve dana yeşil, düşük karbonlu ve dayanıklı ekonomiye odaklanıldı.

Etiketler EBRD türkiye yatırım
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