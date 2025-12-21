  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Efsane indirimlere milyonlarca liralık ceza yağdı

Efsane indirimlere milyonlarca liralık ceza yağdı

Efsane indirimlere milyonlarca liralık ceza yağdı
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, ''Efsane Kasım'' indirim döneminde mevzuata aykırı reklam ve uygulamalara 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'Efsane Kasım' ve 'Şahane Cuma' gibi isimlerle anılan ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği indirim dönemleri öncesinde; vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsediği belirtildi. Bu kapsamda, kasım ayı başlamadan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusu ile hem tüketicilerin indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirildiği, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulduğu hatırlatıldı.

57 DOSYA İÇİN DURDURMA VE 16 DOSYA İÇİN ERİŞİM ENGELİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun aralık ayı gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün, bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu ifade edilerek, "Yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, kasım ayı kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyalar da, öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam etmektedir. İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikayetleri titizlikle değerlendirilmiş; bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlanmış, bu dosyalardan 93'ü mevzuata aykırı bulunmuş, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir" denildi. 

DHA

text-ad
Etiketler efsane kasım indirim ticaret bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karavan hayaliyle aldığı eski İETT otobüsünün şoförü oldu Karavan hayaliyle aldığı eski İETT otobüsünün şoförü oldu AK Partili vekilden Hakan Fidan'a şok çıkış: ''Ya görevi bırakır ya görevden alınır'' AK Partili vekilden Hakan Fidan'a şok çıkış: ''Ya görevi bırakır ya görevden alınır'' Sokak ortasında koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü! Sokak ortasında koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü! İletişim Başkanlığı'na bütçe yetmedi! 11 ayda rekor harcama İletişim Başkanlığı'na bütçe yetmedi! 11 ayda rekor harcama Evde katliam yapıp, çorba içmeye gittiği ortaya çıktı Evde katliam yapıp, çorba içmeye gittiği ortaya çıktı Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı: İki kentte kuvvetli olacak Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı: İki kentte kuvvetli olacak Epstein skandalında ''Trump sansürü'' iddiası olay oldu Epstein skandalında ''Trump sansürü'' iddiası olay oldu Polisten kaçarken ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var Polisten kaçarken ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var Fenerbahçe'de Talisca şoku! Fenerbahçe'de Talisca şoku! İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada
Yılbaşı için tatilcilerin tercihi belli oldu! Rezarvasyonlar patladı Yılbaşı için tatilcilerin tercihi belli oldu! Rezarvasyonlar patladı SGK Uzmanı Erdursun asgari ücret için hem tarih hem rakam verdi SGK Uzmanı Erdursun asgari ücret için hem tarih hem rakam verdi Son bir yılda FETÖ'ye ağır darbe: Yüzlerce şüpheli tutuklandı Son bir yılda FETÖ'ye ağır darbe: Yüzlerce şüpheli tutuklandı Kilosu 25 TL! Köylüler ormandan topluyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Kilosu 25 TL! Köylüler ormandan topluyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor ABD'de büyük elektrik kesintisi: Bir şehir karanlığa gömüldü ABD'de büyük elektrik kesintisi: Bir şehir karanlığa gömüldü Mezarlıkta korkunç olay: İki genç boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Mezarlıkta korkunç olay: İki genç boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü; yolcular tahliye edildi Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü; yolcular tahliye edildi Beş katlı otelde korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi Beş katlı otelde korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi