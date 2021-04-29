Egzoz emisyon ölçümü tarihleri ertelendi
Bakan Kurum, ''Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler.'' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter üzerinden egzoz emisyon ölçümüyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler" ifadelerine yer verdi.
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