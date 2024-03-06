Ek hesap kullananlara kötü haber

Türkiye'de her geçen gün artan geçim sıkıntısı nedeniyle vatandaş bir yandan kredi kartı harcamalarına diğer yandan da bankaların sunduğu ek hesaplara yönlenirken ünlü ekonomist özellikle ek hesaplarını kullanan vatandaşları uyardı.

Türkiye'de A'dan Z'ye durmak bilmeksizin devam eden zam yağmuru ve gelir adaletsizliği vatandaşın ay sonunu getirememesine yol açarken artık temel gıdaya kadar pek çok ürün kredi kartı ya da ek hesap limitleri kullanılarak alınır hale geldi.

Kredi kartını ödeme aracı yerine borçlanma aracı olarak kullanmak zorunda kalan vatandaşlar artık bir alışveriş alışkanlığına dönüşen ve ekonomik çaresizlikten doğan "bugün al yarına borçlan" mantığıyla geleceğini ekonomik olarak tehlikeye atıyor.

Türkiye'de kredi kartı kullanımının yanı sıra son zamanlarda milyonlarca vatandaşın avans hesaplarını da aktif olarak kullanmaya başladığı gözlemlendi. Buna göre sadece son 1 yıl içinde kredili mevduat hesaplarını, yani ek hesaplarını kullananların sayısında 2 milyon kişilik bir artış yaşandı.

Bu hesaplar aracılığıyla çekilen para miktarında da büyük bir artış görülürken, uzmanlar bu hesapları kullananlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, ek hesap kullanan vatandaşların karşılaşabileceği tehlikeleri aktardı. Ferman, bu hesapları kullanan bireylerin, ödeme güçlüğü çektiklerinde faiz yükü altında kalabileceklerini belirtti. Ödeme aksaklığı veya temerrüt durumunda, faizlerin tahmin edilenden çok daha yüksek bir maliyetle karşılaşabileceğini vurgulayan Ferman, bu durumun ardından vatandaşın içinden çıkılamayacak bir döngünün içine girebileceğine dikkat çekti.

Ek hesap nedir ?

Avans Hesap, bankaların müşterilerine sunmuş olduğu ve belirlenen bir limit dahilinde vadesiz mevduat hesabına tanımlanan bir kredi ürünüdür. Bu hesap sayesinde, hesabınızda yeterli bakiye bulunmasa dahi para çekme veya alışveriş yapma imkanı sağlanır.

Kısa süreli nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz Avans Hesap, hesabınızda yeterli para bulunmadığında limitiniz dahilinde kullanılabilir. Kullandığınız tutar ve çekim süresi için faiz ödersiniz. Avans Hesap, vadesiz mevduat hesabının tüm özelliklerine sahip olup, sürekli bir kredi niteliği taşır.

Avans Hesap ayrıca, elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu gibi faturaların yanı sıra sigorta primleri, okul taksitleri gibi düzenli ödemelerinizin aksamaması için otomatik ödeme talimatı vermek ve diğer beklenmedik nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanılabilir.