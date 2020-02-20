Ek ödeme oranı artırılacak mı ?

Geçen ay maaşları artan, şimdilerde ikinci promosyon heyecanı yaşayan emekliler için yeni bir gelir artışı gündemde. Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından hayata geçirilen, net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ve her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor.

ÇALIŞANA EN AZ 220 TL

Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), ek ödeme oranının yüzde 10 olması talebi geldi. Dernek Başkanı Kazım Ergün, taleplerini, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi en düşük 220 lira. Buna karşın bin 500 lira maaş alan emekli aylık 60, 2 bin lira maaş alan emekli ise 80 lira ek ödeme alıyor. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz" sözleriyle anlattı.

EK ÖDEMEDE 59 İLE 361 TL ARTIŞ OLACAK

Bu talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 59 ile 361 lira arasında artış olacak.

Net bin 198 lira olan en düşük maaşı alan emekliye 59,94 lira yerine 119,87 lira, 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alana da 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

Tüm emekliler her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Tutarı, maaşın yüzde 4-5'i oranında oluyor. Ancak artış yapılması beklentisi bulunuyor.