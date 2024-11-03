Ekim ayı enflasyon beklentileri belli oldu

TÜİK'in 4 Kasım'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahminleri belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

AA Finans'ın ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 43,31 6,84 6,7 Şubat 42,46 4,04 4,53 Mart 45,58 3,67 3,16 Nisan 43,65 3,22 3,18 Mayıs 43,95 3,04 3,37 Haziran 42,61 2,28 1,64 Temmuz 42,20 3,51 3,23 Ağustos 42,84 2,64 2,47 Eylül 43,23 2,09 2,97 Ekim 44,23 2,46



İstanbul'un ekim enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,15 artış kaydetti.

Eylülde aylık bazda perakende fiyatlar yüzde 3,90, toptan fiyatlar ise yüzde 4,67 artış göstermişti.

Önceki yılın ekim ayı incelendiğinde ise perakende fiyatların yüzde 59,10, toptan fiyatların ise yüzde 43,07 arttığı görüldü.

TCMB, 4. Enflasyon Raporu'nu 8 Kasım'da Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 8 Kasım'da Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2024-IV"ün tanıtımı amacıyla 8 Kasım saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

AA