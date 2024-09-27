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Ekim ayının temettü dağıtacak şirketleri belli oldu

Ekim ayının temettü dağıtacak şirketleri belli oldu
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Borsa İstanbul'da temettü yatırımcılarının dört gözle beklediği temettü dağıtım bilgileri geldi. İşte Ekim ayında temettü dağıtacak olan şirketler ve dağıtacakları temettü miktarları.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, elde ettiği kârı şirketin büyümesi için kullanmakta ya da ortaklarına dağıtmaktadır. Şirketin kârını yatırımcıları ile paylaşma kararı almasına ise temettü denilmektedir. Buna göre temettü sırasında şirketin hissesine sahip olan tüm ortaklar, hesabında bulundurduğu hisse oranında bu kârdan yararlanmaktadır.

 Temettü dağıtılıp dağıtılmayacağına, ne kadar ve ne zaman ödeneceğine ise şirketlerin genel kurul toplantılarında karar verilmektedir.

Doviz.com'un haberine göre BIST 100 endeksinde yaşanan gerilemenin yanında bankacılık endeksi yüzde 0,95, yatırımcılarına temettü dağıtan hisseleri bünyesinde barındıran temettü endeksi ise yüzde 0,89 kayıpla işlem görüyor.

Kısa vadeli hareketlerden arındırılmış şekilde temettü yatırımı yapan yatırımcıları ilgilendiren takvimde ise ekim ayında 19 şirketin temettü ödemesi bulunuyor. 

İşte ekim ayında temettü dağıtması beklenen şirketler ve temettü miktarları:

Borsa İstanbul'da temettü yatırımcılarının dört gözle beklediği temettü dağıtım bilgileri geldi. İşte Ekim ayında temettü dağıtacak olan şirketler ve dağıtacakları temettü miktarları.

 

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