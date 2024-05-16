  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekmeğe 2 TL'lik zam

Ekmeğe 2 TL'lik zam

Güncelleme:

Elazığ'da Fırıncılar Odası'nın kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.

Elazığ'da Fırıncılar Odası'nın kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

İHA

Etiketler Elazığ 200 gram ekmek ekmeğe zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da şaşırtan keşif: Yer altında mağara ve kanal bulundu İstanbul'da şaşırtan keşif: Yer altında mağara ve kanal bulundu Erdoğan'ın üstünü çizdiği 5 isim belli oldu Erdoğan'ın üstünü çizdiği 5 isim belli oldu Hatay'da denizin rengi değişti Hatay'da denizin rengi değişti Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı Prof. Dr. Görür bir bölgemizi ''deprem pat diye vuracak'' diyerek uyardı Prof. Dr. Görür bir bölgemizi ''deprem pat diye vuracak'' diyerek uyardı Yolların 29 milyon TL'lik elektrikli sarayı Türkiye'de... 15 Türk sipariş verdi Yolların 29 milyon TL'lik elektrikli sarayı Türkiye'de... 15 Türk sipariş verdi Erdoğan'ı kızdıran AK Partili isimler belli oldu Erdoğan'ı kızdıran AK Partili isimler belli oldu Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Yasa dışı Yahudi işgalciler gıda yüklü tıra saldırdı Yasa dışı Yahudi işgalciler gıda yüklü tıra saldırdı