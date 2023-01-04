Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılardan açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatının 5 liraya çıkarıldığını, şubat ayında yeni bir zam yapılamayacağını söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 10 Ocak tarihinden itibaren ekmeğin 5 lira olacağını açıkladı.

Yeni yıl ile birlikte ekmeğin de 7,5 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Balcı, "Kasım ayında ülke genelinde; Antalya, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Sakarya, Bursa, İzmir, Yalova ve Manisa'da uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul ilinde 1 Ocak'tan itibaren 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak" dedi.

Yeni yıla girmekle birlikte, asgari ücretin artması ile birlikte ekmek fiyatında ülke genelinde bir fiyat değişikliği söz konusu olmadığını dile getiren Balcı, ocak ve şubat ayında fiyatlarda değişiklilk olmayacağını belirtti.

"TARİFE DIŞI FİYAT UYGULAMASI YASAL DEĞİL"

Resmi tarifenin dışında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini vurgulayan Balcı, "Resmi tarifenin dışında gram ve fiyatta ekmek satılması kesinlikle yasal değildir. Bunun cezai yaptırımları da son düzenleme ile ciddi anlamda arttı ve biz üyelerimizi genelge ile uyardık. Yani; resmi tarifede eğer 200 gram ekmek 5 lira yazıyorsa, 200 gram ekmek 5 liradan satılacak. Bunun dışında tarifede yazılmayan bir gram ve fiyat ile ekmeğin satılması söz konusu olamaz" diye konuştu.

Balcı, diğer ekmek çeşitlerindeki fiyat artışlarının ise fırınların maliyetleri üzerinden belirleneceğini söyleyerek, "Diğer çeşitlerinde, her işletme kendi maliyetini vatandaşın göreceği şekilde yazarak satışa arz ediyor. Çünkü her işletmede ekmek çeşitleri de farklılık arz ediyor. Önemli olan halkımızın alıp tüketmiş olduğu normal ekmek fiyatını belirlemek" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİN ÜRETİM YAPMALARINA KARŞIYIZ"

Yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin ekmek üzerinden siyaset yapmalarını doğru bulmadıklarını kaydeden Balcı, belediyelerin üretim yapmalarını karşı olduklarını dile getirdi.

Balcı, "Dar gelirli vatandaşı düşünen belediyeler fırıncı esnafının yaptığı işi yapmaktan ziyade su fiyatında gerekli kolaylığı sağlaması lazım. Biz üretim yapmalarına karşıyız" diye konuştu.

DHA