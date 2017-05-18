Ekmek fiyatları artık tek merkezden belirlenecek

Dünya Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre teknik çalışma başlatıldığını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Ekmek fiyatları tek merkezden belirlenecek” dedi. Ağbal, tarım ürünlerinde arzın yetersiz olduğu yerde dış ticaret tedbiri alınacağını da bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatının tek merkezden belirlenmesini öngören yeni bir model üzerinde çalışma başlattıklarını açıkladı. Merkezi bir yapıdan il il ekmek fiyatının belirlenmesi ile dağınık ve kopuk olan yapının sonlandırılacağını kaydeden Ağbal, merkezdeki yapının tüm kesimlerin katıldığı bir platform olacağını söyledi.

‘MUTABAKATA VARILDI’

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Ağbal, ekmek fiyatının belirlenmesinde oluşturulacak yeni model hakkında bilgi verdi. Mevcut yasal çerçeveyi değiştirecek merkezi düzeyde yeni bir yapı üzerinde çalışıldığını kaydeden Ağbal, “Yapının değiştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Şimdi detayları üzerinde çalışılıyor. Yeni yapıya kimler katılacak, kararlar nasıl alınacak bu konuda teknik çalışma yapılıyor. Bu bir kanun konusu. Yapılan çalışma önce Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ele alınacak, Bakanlar Kurulunda belirlenecek” dedi.

KARAR ALINIRKEN ÇATIŞMALAR OLUYOR’

Fiyatlandırmanın tek bir merkezden yapılmasının her şehir için tek bir fiyat belirlenmesi anlamına gelmediğini belirten Ağbal, “Adıyaman'da, Kayseri'de fiyatlar ne olacaksa bu merkezden belirlenecek. Mevcut sistemdeki yapı çok dağınık ve kopuk. Yeni bir yapı kuralım derken biz üretici tarafını da esnaf tarafını da dışlamıyoruz. Onlar da işin içinde olacak. Halen her ilde esnaf odaları tarafından ayrı ayrı kararlar alıyor. Kararlar alınırken çatışmalar oluyor. Onların hepsi giderilecek. Daha merkezi düzeyde tüm tarafların katıldığı bir platformda olacak” diye konuştu.

Gıda Komitesinin toplantıları ve yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Maliye Bakanı Ağbal, 2017 yılı sonunda enfl asyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefl ediklerini, çalışmaların da bu çerçevede yürütüldüğünü kaydetti. Ağbal, Merkez Bankası'nın kapsamlı sunumlar yaptığını, tek tek ürünlerle ilgili arz-talep ve dış ticaret rakamlarını paylaştığını, Ekonomi ve Tarım Bakanlıklarının yaptıkları sunumlarla sebze ve meyvede ürün ürün bir çalışma yürüttüklerini anlattı. Maliye Bakanı Ağbal, şunları söyledi:

‘OTOMATİK TEDBİR ALINACAK’

“Dış ticarete konu olan birtakım ürünler var. O ürünlerle ilgili karar alacağız. Arzın yetersiz kaldığı yerlerde dış ticaret tedbiri alınacak. Tek tek fotoğrafı ortaya koyduk, hangi üründe ne yapılacağına baktık. Fiyat değişimini, ihracat, ithalat ve üretim dengesini gözetleyen, zamanı geldiğinde hemen karar alabilen bir mekanizma da kurulacak. Bu mekanizma üzerinden otomatik karar alınacak. Tarım, Ekonomi Bakanlıkları ve Merkez Bankası ortak platformda tüm bu gelişmelere göre karar almak istediğinde toplanmak yerine karar mekanizması içinde gerekli seviyeye gelince otomatikman tedbir alacağı bir sistem oluşacak.”

Ağbal, Gıda Komitesinin birkaç gün içinde yeniden toplanmasının beklendiğini kaydetti.

‘TRT’YE YENİ KAYNAK BULACAĞIZ’

Ağbal, Üretim Reform Paketiyle sanayicilerin elektrikte ödedikleri TRT payının kaldırıldığını, bu açığın karşılanması içinde Maliye Bakanlığı olarak çalışma yaptıklarını açıkladı. Ağbal, “Sanayi elektriğinden TRT payının kaldırılması tasarıda var. TRT payının kaldırılması neticesinde açığın nerden karşılanacağı konusunda Maliye Bakanlığı olarak çalışmamız var ama o çalışmamız şans oyunları vergisinden karşılanması şeklinde değil. TRT kamu yayıncılığı yapıyor, TRT'ye bir kaynak bulacağız” dedi.