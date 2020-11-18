Ekmek fiyatlarına bir zam daha!

Çarşı-pazarın ateş pahası olduğu şu günlerde temel gıda maddesi ekmeğe de bir ayda ikinci zam yapıldı. Geçen ay 200 gram ekmek 1,25 TL’den 1,50 TL’ye, 240 gram ekmek de 1,50 TL’den 1,75 TL’ye yükselmişti. İstanbul’da fırınlar arasında ekmek fiyatları farklılık gösterirken kimi fırınlar 200 ve 220 gram ekmeği de 1,75 TL’den satıyordu. Dün gelen zamla 200 ve 220 gram ekmek fırınlarda 2 TL’den satılmaya başlandı. Böylelikle ekmeğin bin gram (1 kilo) fiyatı çoğu fırında 10 TL oldu.

İSTANBUL’DA İKİ FARKLI KOMİSYON FİYAT BELİRLİYOR

Ekmekteki gramaj ve zam farklarının temel nedeni İstanbul’da iki farklı komisyonun ekmek fiyatı belirlemesinden kaynaklanıyor. İstanbul’da valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olan fırınlar da kendi fiyatlarını kendileri belirliyor.

UN FİYATLARI DÜŞMEZSE YENİ ZAM KAPIDA

Un fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı çaresiz kalan fırıncılar adına konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam gelebileceği sinyalini vermişti. Un fiyatlarına karşı bir önlem alınması gerektiğini belirten fırıncılar, “ya ekmeğe zam gelecek ya gramaj düşecek” demişlerdi.

Yeni zam sonrası Milli Gazete’den Onur Şehmus Şahin’e konuşan fırıncı esnafı un fiyatlarının artması ve maliyetlerin yükselmesi halinde ekmeğe zammın devam edeceğini belirtti. Bir çuval unun fiyatı kısa zamanda 89 TL’den 145 TL’ye yükselmişti.