''Ekonomi düzelir mi?'' anketinin sonuçları açıklandı
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ORC Araştırma, ekonomiye ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlara, ''Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?'' sorusu yöneltildi.
ORC Araştırma, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 5 bin 620 kişiye Türk ekonomisini sordu.
Ankette yurttaşlara, "Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 69,8 gibi oldukça büyük bir oranı ekonominin düzeleceğini düşünmediğini söyledi.
Yüzde 20,6 bu soruya evet yanıtını verirken yüzde 9,6 fikir belirtmedi.
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