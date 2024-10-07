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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı; 37 tedbir gündeme geldi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı; 37 tedbir gündeme geldi
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 37 tedbirle birlikte 79 eylem görüşüldüğü belirtildi.

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, geçen yıl uygulamaya başlanılan ekonomi programının koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü ve olumlu sonuçlar alındığı belirtilerek, "Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme daha dengeli bir komposizyon sergilerken istihdam artmakta işsizlik oranı tek haneli seviyelerini korumaktadır. Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin de etkisiyle cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilemeye ve rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Kredi risk priminin düşmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının devam eden not artırımları, makrofinansal istikrarın güçlendiğini göstermektedir. Programımız kapsamında uygulanan para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirilmektedir” denildi.

‘HEDEF KAZANIMLARI KALICI HALE GETİRMEK’

Açıklamada, toplantıda görüşülen konulara dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Bir önceki programın devamı niteliğinde olan Eylül ayında açıkladığımız Orta Vadeli Program'ın (2025-2027) temel amacı, sürdürülebilir dengeli büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır. Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. Değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerilerini ve Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacak, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları hızlandırılacaktır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir. Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında yapısal reformlara ilişkin tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 2024-2026 dönemini kapsayan OVP’de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP’de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşülmüştür. Söz konusu eylemlerin 31’i büyüme ve ticaret, 13’ü beşeri sermaye ve istihdam, 6’sı fiyat istikrarı ve finansal istikrar, 19’u kamu maliyesi, 10’u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer almaktadır. Temel hedefimiz, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır. Takvimlendirilen yapısal reformlar ve ilerleme durumları önümüzdeki dönemde yapılacak EKK toplantılarında gündeme alınarak yakından takip edilecektir."

DHA

Etiketler ekk ekonomi koordinasyon kurulu cevdet yılmaz orta vadeli program ovp
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