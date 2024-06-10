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Ekonomide bir kötü haber daha: Sanayide çarklar yavaşladı

Ekonomide bir kötü haber daha: Sanayide çarklar yavaşladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7, bir önceki aya göre yüzde 4,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7, bir önceki aya göre yüzde 4,9 azaldığını açıkladı.

Sanayi üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7, bir önceki aya göre yüzde 4,9 azaldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7, bir önceki aya göre yüzde 4,9 azaldığını açıkladı.

DHA

Etiketler tüik sanayi üretimi
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