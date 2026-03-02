  1. Anasayfa
Ekonomide savaş alarmı! TCMB ve SPK tedbirleri peş peşe açıkladı
Güncelleme:

Ortadoğu’da tırmanan gerilimin ardından ekonomi yönetimi düğmeye bastı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki oynaklığa karşı Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu ise Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerini yasakladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası ayrıca, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. 

Borsada açığa satış yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bölgede jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına ihtimal etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereğiyle açıklama yayımladı. Açıklamada, “2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. 

 

DHA

