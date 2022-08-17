Ekonomiden bir kahreden rekor daha: Kısa vadeli dış borç rekor kırdı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu rekor düzeye yükseldi. TCMB verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan dış borç stoku ise 182,5 milyar dolarla haziranda rekor kırdı.

Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2022 dönemine ait Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, 2022 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 182,5 milyar dolarla rekor kırdı. Bu rakam mayısta 182,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

BANKALARIN BORCU 56 MİLYAR DOLAR

Verilere göre, haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,9 oranında artarak 56 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12 oranında artarak 49,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 11,1 milyar dolar seviyesinde bulunurken yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 oranında artışla 10,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,4 oranında artarak 44,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

BORÇLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artarak 24,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 9,9 oranında artarak 80,6 milyar dolara yükseldi.

2022 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,2'si dolar, yüzde 25,5'i Euro, yüzde 9,1'i TL ve yüzde 19,2'si diğer döviz cinslerinden oldu.

VADESİNE 1 YILDAN AZ KALAN BORÇLAR REKOR KIRDI

Bu dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek rekor kırdı.

Söz konusu stokun 17,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,2, TCMB’nin yüzde 16,1, özel sektörün ise yüzde 64,7 oranında paya sahip olduğu görüldü.