Ekonomiden bir kötü haber daha: Pandemiden sonra en sert düşüş!

İstanbul Sanayi Odası rakamlarına göre imalat PMI temmuzda 46,9'a gerileyerek sektörde daralmanın hızlandığına işaret etti. Veriler pandeminin başından bu yana en belirgin yavaşlamaya işaret etti.

İstanbul Sanayi Odası temmuz ayı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerini açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet yürüten şirketlerinin aylık anketlerinden elde edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, temmuzda 46,9'a gerileyerek üst üste beşinci ay eşik değer 50'nin altında kaldı.

Yeni siparişler ve üretimde koronavirüs salgınından bu yana en büyük daralmayı kaydetti, istihdam artışı sınırlı kaldı. Ham madde ve fabrika çıkış fiyat artışları ise yavaşladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, sektörün art arda beşinci ayda da daraldığını gösterdi. PMI’da 50’nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

PANDEMİDEN SONRA EN BÜYÜK DARALMA

PMI haziranda 48,1 değerini almasının ardından temmuzda 46,9’a gerileyerek pandemi dönemi olan Mayıs 2020’den bu yana en belirgin yavaşlamaya işaret etti.

İstihdam artışı devam etse de yeni işe alımlar ılımlı kalarak 26 aydır süregelen iyileşme trendinin en düşük artışını kaydetti.

Üretim alt endeksi temmuzda 45,7’den 43,3’e, yeni siparişler alt endeksi 44,9’dan 43,6’ya geriledi.

Yeni ihracat siparişlerinin yatay seyretmesi ise talep açısından olumlu bir gelişme olarak görüldü. Haziran’da 49,1 değerini alan yeni ihracat siparişleri endeksi temmuzda 49,9 seviyesini görerek ihracat siparişlerindeki daralmanın durduğuna işaret etti.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTIYOR

İmalatçıların girdi maliyetleri TL’deki değer kaybı ve hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak üçüncü çeyreğin başında keskin artış göstermeye devam etti ancak Şubat 2021’den bu yana en düşük artış hızı görüldü. Öte yandan fabrika çıkış fiyatlarının artış hızı art arda dördüncü ayda da yavaşladı ve yaklaşık bir buçuk yılın en düşük değerini aldı.

Anket katılımcılarının yüzde 37’si girdi fiyatlarında artış bildirirken, yüzde 8’i ise düşüş gördüklerini ifade etti.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Yılın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte piyasalardaki belirsizlikler, talebin yavaş seyri ve fiyat baskıları Türk imalatçılar açısından zorlu faaliyet koşullarına yol açtı. Son PMI anket sonuçları yalnızca yeni ihracat siparişleri ve istihdam tarafında nispeten olumlu bir görünüm sundu” dedi.