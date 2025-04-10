Ekonomik savaşta sular durulmuyor: ABD, Çin'e uygulanan vergiyi yüzde 145'e çıkardı
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ABD, Çin'e uygulanan verginin yüzde 125'ten yüzde 145'e çıkarıldığını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisi oranının yüzde 145'e çıkarıldığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç diğer ülkelere uyguladığı farklı oranlardaki ek vergileri ABD'ye misilleme yapmadıkları için 90 gün durdurma kararı almıştı. Trump, müzakerelerin sürdüğü ülkelere yüzde 10 karşılıklı vergi uygulayacağını söylemişti.
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