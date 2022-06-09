  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekonomist Fatih Özatay'dan ekonomi dersi: Enflasyon nasıl düşer?

Ekonomist Fatih Özatay'dan ekonomi dersi: Enflasyon nasıl düşer?

Ekonomist Fatih Özatay'dan ekonomi dersi: Enflasyon nasıl düşer?

Dünya gazetesi yazarı ekonomist Fatih Özatay, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, ''Risk düşerse enflasyon düşer, zamanla büyümeyi de artırmak mümkün hale gelir'' dedi.

Dünya gazetesi yazarı ekonomist Fatih Özatay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kızılcahamam kampında "Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik." sözlerini değerlendirdi.

Özatay, büyüme ve enflasyon arasında seçim yapılmasını gerektirmeyecek durumlar olduğunu belirterek, bunun ülkenin risk primiyle alakalı olduğunu vurguladı. Risk primi yüksek ülkelerde kurların ve buna bağlı enflasyonun arttığını belirten Özatay şöyle devam etti:

"Saçma politikalar devam ettikçe kur-enflasyon sarmalı oluşuyor. Kurun döviz satarak kontrol edilmeye çalışılması kurda muazzam bir oynaklığa neden oluyor ama kaçınılmaz sonucu –yukarıya doğru eğilimi- engellemiyor. Bir de saçmalığın dozu artırılır ve çeşitli polisiye önlemler devreye konulursa ortalığı toz duman kaplıyor.

Bu tip ekonomilerde, ‘tövbe’ edilip ciddi bir ekonomi programı uygulanmaya başlanırsa, risk düşer. Hele programın olumlu sonuçları görülmeye başlandıkça risk baş aşağıya gider. Riskin baş aşağıya gitmesi, faizin de keskin biçimde düşmesi demek. Beraberinde yerli para değerlenir, enflasyon düşer.

Ekonomik birimlerin ileriye yönelik karar alırken dikkate aldıkları değişkenlerde oynaklık azalır, ekonomik hedeflere daha fazla güven duyulur. Dolayısıyla ülke çok daha fazla yatırım yapılabilir bir ülke olur. Ciddi ekonomi programı, kurumsal dönüşümü de sağlayabilirse, zamanla potansiyel büyüme oranını da artırmak mümkün olur.

 

Dolar kuru neden yükseliyor, TL neden düşüyor ?Dolar kuru neden yükseliyor, TL neden düşüyor ?Haber
Döviz uçtu, zamlar yağıyor, geçim sıkıntısı tavan yaptı.. Peki nasıl bitecek ?Döviz uçtu, zamlar yağıyor, geçim sıkıntısı tavan yaptı.. Peki nasıl bitecek ?Güncel
İslam Memiş, hükümetin dolara müdahale edeceği seviyeyi açıkladıİslam Memiş, hükümetin dolara müdahale edeceği seviyeyi açıkladıGüncel
Selçuk Geçer'in dolar kuru tahmini olay olacakSelçuk Geçer'in dolar kuru tahmini olay olacakGüncel
Benzine dev ''kur'' zammı geliyorBenzine dev ''kur'' zammı geliyorGüncel

Fatih Özatay'ın Dünya gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler fatih özatay ekonomist enflasyon büyüme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evinde tacize ve şiddete uğrayan genç kadın yeni görüntüleri paylaştı
Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! Lüks saatlerine el konuldu
Bakan Nebati duyurdu; Türkiye Ekonomi Modeli açıklanıyor
90'lı yılların ünlü şarkıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
İslam Memiş, hükümetin dolara müdahale edeceği seviyeyi açıkladı
TSK'nın en büyük tatbikatından nefes kesen kareler
İptal edildiği öne sürülmüştü: ''Kanal İstanbul'' çalışması böyle görüntülendi
Döviz uçtu, zamlar yağıyor, geçim sıkıntısı tavan yaptı.. Peki nasıl bitecek ?
Erdoğan adaylığını ilan etti!
Define kazısında tüyler ürperten görüntüler! Korkudan aklını kaçırdı