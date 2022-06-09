Ekonomist Fatih Özatay'dan ekonomi dersi: Enflasyon nasıl düşer?

Dünya gazetesi yazarı ekonomist Fatih Özatay, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, ''Risk düşerse enflasyon düşer, zamanla büyümeyi de artırmak mümkün hale gelir'' dedi.

Dünya gazetesi yazarı ekonomist Fatih Özatay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kızılcahamam kampında "Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik." sözlerini değerlendirdi.

Özatay, büyüme ve enflasyon arasında seçim yapılmasını gerektirmeyecek durumlar olduğunu belirterek, bunun ülkenin risk primiyle alakalı olduğunu vurguladı. Risk primi yüksek ülkelerde kurların ve buna bağlı enflasyonun arttığını belirten Özatay şöyle devam etti:

"Saçma politikalar devam ettikçe kur-enflasyon sarmalı oluşuyor. Kurun döviz satarak kontrol edilmeye çalışılması kurda muazzam bir oynaklığa neden oluyor ama kaçınılmaz sonucu –yukarıya doğru eğilimi- engellemiyor. Bir de saçmalığın dozu artırılır ve çeşitli polisiye önlemler devreye konulursa ortalığı toz duman kaplıyor.

Bu tip ekonomilerde, ‘tövbe’ edilip ciddi bir ekonomi programı uygulanmaya başlanırsa, risk düşer. Hele programın olumlu sonuçları görülmeye başlandıkça risk baş aşağıya gider. Riskin baş aşağıya gitmesi, faizin de keskin biçimde düşmesi demek. Beraberinde yerli para değerlenir, enflasyon düşer.

Ekonomik birimlerin ileriye yönelik karar alırken dikkate aldıkları değişkenlerde oynaklık azalır, ekonomik hedeflere daha fazla güven duyulur. Dolayısıyla ülke çok daha fazla yatırım yapılabilir bir ülke olur. Ciddi ekonomi programı, kurumsal dönüşümü de sağlayabilirse, zamanla potansiyel büyüme oranını da artırmak mümkün olur.

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