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Ekonomist Kerim Rota'dan ''1.72 milyar dolar satıldı'' iddiası

Ekonomist Kerim Rota'dan ''1.72 milyar dolar satıldı'' iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Kerim Rota, dün 1.72 milyar dolar satış yapıldığını açıkladı.

Eski Hazine bürokratı ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Dün tek günde 1.72 milyar dolar satış yapılmış" diye Rota, "İhracatçılardan alınan döviz varsa o da üstüne satılmış" dedi.

Baş sorumlularının hükümet TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, PPK üyeleri ve tüm ekonomi yönetiminin olduğunu ifade eden Rota, "Bunun sürdürülebilir olmadığını, sonunun felaket olduğunu tekrar hatırlatalım" dedi.

Etiketler merkez bankası dolar döviz
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