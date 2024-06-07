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Ekonomist Özgür Demirtaş alım gücünün "paramparça" olacağı tarihi açıkladı

Ekonomist Özgür Demirtaş alım gücünün "paramparça" olacağı tarihi açıkladı
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, alım gücünün iyice düşeceği tarihi verdi.

TÜİK'in verilerine göre, Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,45 olarak gerçekleşti ve bu oran yılın en yüksek seviyesi oldu. Ekonomi yönetimi, zirvenin ardından dezenflasyon sürecine girildiğini açıklasa da, yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar Temmuz ayında maaşlarına zam bekliyor. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sonbaharı işaret ederek, "Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak." değerlendirmesini yaptı.

 "YAŞAM ÇOK ZOR, SONBAHARDA DAHA DA ZORLAŞACAK"

Demirtaş X hesabından alım gücüne dair mesaj paylaştı. Demirtaş paylaşımında, "Biliyorum yaşam çok zor, sonbaharda daha da zorlaşacak. Eğer dayanabilirsek, düzlüğe çıkacağız" ifadesini kullandı.

 "ALIM GÜCÜ PARAMPARÇA OLACAK"

Demirtaş şunları kaydetti:

"Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak.Ama. Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum"

Etiketler özgür demirtaş ekonomi alım gücü
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