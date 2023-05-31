Ekonomist Robin Brooks'tan korkutan sözler: ''Türkiye, Arjantin olma yolunda''

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası hızla değer kaybederken, Türkiye'nin Arjantin olma yolunda ilerlediğini söyledi.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonrası rekor üstüne rekor kıran Dolar/TL, 20.70'ten işlem görüyor. Kapalıçarşı'da dolar kuru 20.90 seviyesinde fiyatlanırken, bankalarda dolar 22 lira seviyesinin üzerinden satılıyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks sosyal medya hesabından Türkiye'deki ekonomik tabloya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Brooks, Türk Lirası'nın (TL) seçimlerin ardından geçen 3 günde ABD doları karşısında yüzde 3,7 oranında değer kaybettiğini, bu durumun seçimden önceki 3 günde ise yüzde 0,5 seviyesinde olduğunu hatırlatarak "Yabancı yatırımcılar, Türkiye'yi portföylerinden kalıcı olarak çıkarıyor. Türkiye'nin Arjantin gibi finansal otarşi yolunda olmasını görmek üzücü" ifadelerini kullandı.

Brooks, konuyla ilgili bir başka paylaşımında ise "TL vadeli işlemlerde fiyatlanan bir yıl sonrası değer kaybı beklentileri 2001 yılında %80 seviyesinde zirve yapmıştı. Şu anda ise %62 seviyesindeyiz. Bu beklentileri sınırlamanın yalnızca iki yolu bulunuyor:

- Merkez Bankası'nın faizleri peşi sıra artırması; ve/veya

- Türk Lirası'nın önemli ölçüde değer kaybetmesi.

Türkiye'nin politika yapıcıları bu iki seçenek arasından seçim yapmalı." ifadelerini kullandı.

Brooks ayrıca TL'de değer kaybının büyük çoğunluğunun Merkez Bankası'nın Eylül 2021'de başlattığı faiz indirim döngüsünden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.