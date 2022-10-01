Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun patlayacağı tarihi açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise dolar kurundaki yükselişin söneceğini belirterek 'Felaket geliyor' uyarısında bulundu. Aynı zamanda Geçer, dolar kurunun patlayacağını tarihi verdi.

Temmuz ayı itibariyle dış ticaretin 1,7 milyar dolara geldiğini söyleyen ekonomist Selçuk Geçer, geçen aydan bu yana yüzde 147'lik bir artış olduğunu belirtti. Hükümetin doları düşürerek ihracatı arttırmaya çalıştığını belirten Selçuk Geçer, bu durumun büyük tehlikelere yol açacağını söyledi. Selçuk Geçer aynı zamanda bu durumun ithalat ile ihracat arasındaki makasın her geçen gün arttığını belirtti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA KORKUNÇ SENARYO

İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını söyleyen Selçuk Geçer şu ifadeleri kullandı:

"İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor."

Aynı zamanda Selçuk Geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu belirterek, "İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekli. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu sene de bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez bankasının faiz indirmesinin nedeni buydu." dedi.

DOLARDAKİ ATEŞ HARLANACAK

Yaşanan durum karşısında dolar kurunun fırlayacağını belirten Selçuk Geçer, "Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı." ifadelerini kullandı.

YÜZDE YÜZ ARTIŞ GELEBİLİR

Açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer dolarda yüzde 100 hareketin gelebileceğini söyleyerek, "Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz." dedi.