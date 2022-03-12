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Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı

Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı

Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıklayarak yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin yüzde 14 olduğunu söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) için geri sayım başladı. Kritik toplantı 17 Mart tarihinde gerçekleşecek ve mart ayı faiz kararı belli olacak.

 TCMB, şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Anket sonuçlarına göre, bu toplantıda da politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılması bekleniyor.

AA Finans'ın 17 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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Etiketler Ekonomistler TCMB faiz kararı yıl sonu politika faiz oranı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
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