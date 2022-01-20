Ekonomiyle ilgili kritik yasa kabul edildi: Vergi istisnası geliyor

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre enflasyon düzeltmesi uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteleniyor. (DHA/AA)