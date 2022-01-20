  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekonomiyle ilgili kritik yasa kabul edildi: Vergi istisnası geliyor

Ekonomiyle ilgili kritik yasa kabul edildi: Vergi istisnası geliyor

Ekonomiyle ilgili kritik yasa kabul edildi: Vergi istisnası geliyor

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre enflasyon düzeltmesi uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteleniyor. (DHA/AA)

Etiketler ekonomi vergi istisna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BOTAŞ'ın gizli mektubu ortaya çıktı! Sanayide çarklar duracak
Milyonlarca emekliye kritik ''emekli maaşı'' uyarısı
İşte dünyada girilmesi yasak olan en gizemli yerler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
''Nasıl olsa 3 doz aşım var'' diyenler dikkat! BionTech'in 3'üncü doz sonuçlarından kötü haber
Aşılamada yeni dönem! Bakan Koca ''Dünyada ilk olacak'' diyerek duyurdu
Mağazada çıplak poz veren güzel model, görevlilere yakalandı
KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak
Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı
Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında sert düşüş