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Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, kurbanlıklarını satamayan üreticilere sunulacak imkana ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız."

KURBANLIK ETLERİN KİLOGRAM FİYATI

Üreticilerin en yakın ESK kombinalarına başvurabileceklerini belirten Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumumuz bu yıl, birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak" diye konuştu.

Pakdemirli, alım fiyatlarıyla ilgili diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını bildirerek, üreticilerin, kesime getirecekleri elde kalan kurbanlık hayvanları için tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğine işaret etti.

Etiketler kurbanlık et ve süt kurumu
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