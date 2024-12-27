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  3. ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda

Elektriğe yüzde 140 zam yolda

Elektriğe yüzde 140 zam yolda
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Yaparsa AK Parti yapar" diyerek elektriğe yüzde 140 zam geleceğini duyurdu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elektriğe yüzde 140 zam geleceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından "Yaparsa AK Parti yapar" başlıklı bir paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücrete sadece yüzde 30 zam yaparak vatandaşı enflasyonla ezen AK Parti, elektriğe yüzde 140 zam yapmanın yolunu yaptı. Peki nasıl? Önce alınan bir kararla konut abonelerinin büyük çoğunluğu serbest tüketici tanımına sokuldu. Sonra aylık faturası 1.050 TL ve üzerinde olan konut aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi. Böylece bu aboneler, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü yapan ve Piyasa Takas Fiyatı’nın ana belirleyicisi olan özel şirketlerin insafına bırakılmış oldu.

Bu nedenle de 1 Şubat 2025’ten itibaren; 1.050 TL’nin üzerindeki faturalara yüzde 97 zam geliyor. 1.050 TL’lik fatura 2.066 TL’ye çıkıyor! Bitmedi… Önümüzdeki süreçte AK Parti’nin ilk fırsatta geriye kalan abonelerin bir kısmını daha, değişken fiyatlı tarifeye sokacağını hesaplıyoruz. Aylık elektrik faturası 495 TL ve üzerinde olan konut abonelerinin de mevcut tarifelerinden çıkarılıp, PTF’nin geçerli olduğu tarifeye dahil edileceğini öngörüyoruz. Bu da 495 TL’lik faturanın 1.190 TL’ye çıkması, yani yüzde 140 zam gelmesi demek."

 

Etiketler elektrik elektriğe zam elektriğe zam geliyor yüzde 140 zam
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