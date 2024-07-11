Elektrik aboneliğinde yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasını düzenli ödeyenlerden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Kaçak elektrik kullanımında ise cezaların artırılması bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı kamuoyu görüşüne açtı.

Bu kapsamda 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler toplanacak. Toplanan görüşler doğrultusunda ve gerekli görülmesi halinde yapılacak değişiklikler ile Kurul taslağa yönelik nihai kararını verecek.

Taslak metne göre 24 ay boyunca fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak.

Halen mesken aboneleri için 680 ila 1135 TL arasında güvence bedeli alınıyor. Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor.

YABANCIDAN DAHA FAZLA GÜVENCE BEDELİ ALINACAK

Yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli yüzde 50 daha fazla alınarak tahsilat riski azaltılacak.

Fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli yapan yabancı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

KAÇAK KULLANIMDA CEZA ARTIYOR

Taslak metin kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirleri içeriyor.

Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırılarak ilgili işlemlerde dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak.

Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde herhangi bir asayiş sorununa meydan vermeden kaçak miktarın tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak.

Değişiklik kapsamında, kaçak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahibine bildirim yapmadan dağıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek ve bu faturanın ödenmemesi halinde dağıtım şirketi bildirim yaparak icra yoluna gidecek.