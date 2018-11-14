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  2. Ekonomi
  3. 14 Kasım 2018 10:21

Elektrik, doğalgaz ve suya sanal icra dönemi başlıyor !

Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara yönelik, ‘sanal icra dairesi’ olarak nitelendirilebilecek yeni bir sistem geliyor.

Elektrik, doğalgaz ve suya sanal icra dönemi başlıyor !
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Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle, abonelik sözleşmelerinden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinin elektronik ortamda başlatılması ve yürütülmesinin öngörülmesinin yanı sıra konkordato şartları yeniden düzenleniyor, ticari uyuşmazlıklarda da dava açmak için arabulucuya başvurma şartı getiriliyor.

 
 

Milliyet

telefon , sanal icra , doğalgaz , Elektrik , su
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