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Elektrik faturaları şişecek: Uzmanı yeni düzenlemeyi anlattı

Elektrik faturaları şişecek: Uzmanı yeni düzenlemeyi anlattı
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1 Ocak itibariyle elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. EPDK'nin yeni düzenlemesini değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, vatandaşın yüklü faturalarla karşı karşıya kalacağını belirterek, ''Vatandaş ne ödediğini bilmeyecek'' dedi.

Elektrik tüketimine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle birlikte limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlendi. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri gibi yerler ise düzenleme dışında bırakıldı.

FATURALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Peki bu düzenleme günlük elektrik tüketimi ve faturaları nasıl etkileyecek?

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, “Bu durum aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan ailelerin düzenlemeden etkileneceği anlamına geliyor” dedi.

BirGün'e konuşan Ulutaş, düzenleme ile birlikte hem borsada anlık belirlenen fiyatların geçerli olacağını hem de YEKDEM denen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması için faturalara belirli bir tutar ekleneceğini aktardı.

1 Ocak itibariyle elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. EPDK'nin yeni düzenlemesini değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, vatandaşın yüklü faturalarla karşı karşıya kalacağını belirterek, ''Vatandaş ne ödediğini bilmeyecek'' dedi.

“VATANDAŞ NE ÖDEDİĞİNİ BİLEMEYECEK”

Ulutaş, “Dolayısıyla vatandaş, hem günlük hem aylık olarak ne ödediğini bilemeyecek. Çünkü fiyatlar borsada anlık olarak değişiyor. Öngörülebilir bir fatura, bir enerji maliyeti olmayacak ve maliyetler yüksek olacak” dedi.

Ulutaş, şunları söyledi:

“Vatandaşlar 2024’teki tüketimlerine bakarak 2025’te serbest tüketici olacaklar. Düzenleme kesinlikle kamu yararı taşımıyor. Biz EMO olarak hukuki yollara başvuracak ve dava açacağız. Hem vatandaşın yüksek faturalarla karşı karşıya kalacağı hem maliyetini bilemeyeceği hem de bir önceki yılın tüketimine göre bir kategoriye gireceği bir düzenleme."

Ayrıca tüketimin aylık değil yıllık olarak değerlendirilmesine de değinen Ulutaş, “Siz yılın belli aylarında tüketiyorsanız o sizin bütün yılınızı etkileyecek. Örneğin, yaz aylarında klima ile soğutuyorsanız evinizi, yılın geri kalanında ne yaparsanız yapın, limitin üzerine çıkma riskiyle karşı karşıyasınız” ifadelerini kullandı.

 Ulutaş, kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle düzenlemeye karşı dava açacaklarını vurguladı.

KAÇ ABONE ETKİLENECEK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni elektrik düzenlemesini şöyle anlatmıştı:

"Sadece yüzde 3’ü olan 1,2 milyon hanenin elektriğin maliyeti neyse onu ödemesini istiyoruz. Bunun da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,2 milyon abonenin evlerinde kullandığı elektriği kendi gelirleriyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Aylık 417 kilovatsaat, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar."

 

Birgün

Etiketler elektrik faturası epdk Mahir Ulutaş
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