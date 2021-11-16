Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Elektrik faturalarında TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

Ak Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sundu.

VATANDAŞ 3 MİLYAR LİRALIK YÜKTEN KURTULACAK

Kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı ve Enerji Fonu kesintisi de kaldırılacak. Teklif, vatandaşı 3 milyar liralık bir yükten kurtaracak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Küresel düzeydeki yükselişe rağmen, bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Böylece sadece 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden toplamda 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, burası da çok önemli, altını özellikle çiziyorum, TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.